Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +42°C in Calabria e +40°C in Sicilia

27 Luglio 2021 23:01

Meteo in Italia: ecco le temperature massime registrate martedì 27 luglio 2021, in alcune località italiane. Oggi ci sono state punte di +42°C in Calabria, +41°C in Puglia e +40°C in Sicilia

Ancora caldo al Sud in questa giornata di fine Luglio dove ci sono state punte di +42°C in Calabria, +41°C in Puglia e +40°C in Sicilia. Il Nord Italia, invece, fa ancora i conti con il maltempo, che ormai da giorni caratterizza le regioni settentrionali.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 27 luglio 2021, in alcune località italiane: