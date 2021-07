Meteo, oggi caldo africano al Sud: punte di +41°C in Sicilia, +39°C in Puglia e Calabria. Le temperature massime

13 Luglio 2021 22:01

Italia a due facce, forte maltempo al Nord e caldo africano al Sud. Le temperature massime in Calabria e Sicilia

Italia a due facce con forte maltempo al Nord e caldo africano al Sud. Oggi punte di +41°C in Sicilia, +39°C in Puglia e Calabria. Ecco le temperature massime registrate oggi, martedì 13 luglio 2021, in alcune località italiane: