Le Ricette di StrettoWeb – Penne al pesto di avocado e salmone

29 Luglio 2021 12:03

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle penne al pesto di avocado e salmone

Piatto estivo ricco di gusto e validi nutrienti le penne al pesto di avocado e salmone sono caratterizzate da un condimento cremoso realizzato con l’avocado a cui si aggiungono cubetti di salmone affumicato e pomodorini pachino.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

280 gr. di mezze penne

400 gr. di avocado

300 gr. di salmone a tranci affumicato

Pomodorini pachino

Un rametto di basilico

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Iniziate dal condimento di avocado: sbucciate e snocciolate i frutti, tagliateli a dadini e frullateli con 50 ml di olio, il basilico fresco ed un pizzico di sale e di pepe. Fate ammorbidire in padella i pomodorini con un filo d’olio e tagliate a cubetti i tranci di salmone. Lessate la pasta e dopo averla scolata fatela raffreddare, quindi conditela col pesto di avocado ed unite i pomodorini ed il salmone.

Conservazione

La pasta al pesto di avocado e salmone si conserva in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Definito non a caso “superfood” l’avocado contiene fra i suoi nutrienti sostanze antiossidanti dagli effetti benefici su glicemia, ipertensione e trigliceridi ma racchiude anche un alto contenuto di fibre che favoriscono il senso di sazietà ed il triptofano prezioso per il buonumore. Gli abbinamenti a cui si presta questo frutto sono tantissimi, sia dolci che salati, come dimostra la particolare combinazione col salmone pesce che contiene in assoluto il contenuto maggiore di acidi grassi omega-3 con effetti benefici sul cuore e garantisce un alto apporto di proteine nobili tanto da essere un’ottima alternativa alla carne rossa.

Consiglio della zia

Unite la rucola se volete smorzare il sapore acceso degli altri ingredienti.