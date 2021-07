Le Ricette di StrettoWeb – Parmigiana di alici

13 Luglio 2021 18:20

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della parmigiana di alici

Se la parmigiana di melanzane è uno dei piatti simbolo della cucina del Sud la parmigiana di alici rispecchia in modo altrettanto evidente la tradizione gastronomica calabrese in cui il pesce ha da sempre avuto un ruolo importante. Se alcuni pesci erano però un lusso per pochi le alici erano largamente impiegate dando vita alle conserve sott’olio e sotto sale adatte al trasporto e preziose per insaporire i piatti. Simbolo di una alimentazione sana il pesce azzurro e le sue proprietà nutrizionali sono ormai noti a tutti!

Difficoltà: facile

Preparazione: 30 minuti

Cottura: 45 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

650 gr. di alici pulite

400 gr. di passata di pomodoro

250 gr. di mozzarella di bufala

100 gr. di parmigiano reggiano

Pangrattato

1 spicchio d’aglio

1 rametto di basilico

Farina q.b.

Olio di semi di arachidi

Sale, olio extravergine di oliva ed origano

Preparazione

Iniziate la preparazione della parmigiana dal sugo di pomodoro: fate rosolare l’aglio nell’olio, aggiungete la passata di pomodoro, il basilico, il sale ed il pepe e lasciate cuocere tutto per qualche minuto. Adesso sciacquate le alici già pulite, passatele nella farina e friggetele in olio ben caldo. Tagliate a dadini la mozzarella dopo averla fatta sgocciolare, ungete una teglia da forno e spolverizzate del pangrattato prima di creare il primo strato di alici fritte. Aggiungete il sugo di pomodoro, il parmigiano grattugiato, un pizzico di origano, la mozzarella e le foglie di basilico. Realizzate con le alici un altro strato e proseguite così fino al termine degli ingredienti. Completate con la salsa di pomodoro, il parmigiano, il pangrattato, l’origano ed un filo d’olio ed infornate la parmigiana a 180 gradi per 20 minuti. Azionate il GRILL per 5 minuti e completate la cottura. Lasciate riposare qualche minuto la parmigiana prima di servirla.

Conservazione

La parmigiana di alici si conserva in frigo per 1 giorno.

Curiosità e benefici delle alici

Alimento al centro della dieta mediterranea le alici racchiudono un elevato apporto di acidi grassi omega-3 preziosi nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il loro nome deriva dal latino “hallex”, una salsa antica realizzata con questi pesci, ed il loro consumo è consigliato a tutti. Le alici sott’olio, uno dei “Prodotti Agroalimentari Tradizionali Calabresi”, forniscono ottimi valori nutrizionali infatti l’olio, soprattutto quello extravergine di oliva, mantiene intatti sia il sapore che le proprietà di questo prodotto arricchito dal peperoncino nella versione piccante.

Consiglio della zia

La parmigiana di alici in bianco si prepara componendo gli strati con patate tagliate a fette molto sottili, alici, provola affumicata e pangrattato.