Le Ricette di StrettoWeb – Involtini di zucchine tonno e ricotta

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione degli involtini di zucchine tonno e ricotta

Squisiti bocconcini perfetti come antipasto o contorno gli involtini di zucchine racchiudono sapore e leggerezza. Sono preparati infatti con zucchine grigliate ed un ripieno di tonno e ricotta di pecora, un latticino dal gusto intenso, facilmente digeribile ed utilizzato con successo in ricette sia dolci che salate.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

3-4 zucchine

150 gr. di tonno

300 gr. di ricotta di pecora

Alici sott’olio

50 gr. di parmigiano grattugiato

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Iniziate la preparazione degli involtini dalle zucchine: tagliatene una a dadini e rosolatela in padella con un filo d’olio, affettate le altre nel senso della lunghezza e grigliatele. In una ciotola versate la ricotta, il tonno, le alici, il prezzemolo tritato, il parmigiano, la zucchina appena rosolata ed aggiungete un pizzico di sale e di pepe. Mescolate bene, stendete sulle zucchine grigliate questo composto ed arrotolatele. Sistemate gli involtini su una teglia ed infornateli a 200 gradi per 15 minuti. Serviteli subito.

Conservazione

Gli involtini di zucchine, tonno e ricotta si conservano in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Le ricette estive che vedono protagoniste le zucchine sono tantissime ed è difficile, infatti, trovare un ortaggio più versatile di questo. Squisite fritte, grigliate, al forno, in parmigiana o ripiene appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee, sono originarie dell’America centro-meridionale ed hanno il pregio di essere poco caloriche, idratanti e remineralizzanti. La farcitura di ricotta è ottima sotto il profilo nutrizionale, infatti, si tratta di un alimento non molto calorico e ricco di proteine nobili prodotte dal siero del latte che hanno effetti antiossidanti, rafforzano le difese immunitarie e prevengono i rischi cardiovascolari. Le proprietà ed il gusto fanno di questo latticino uno dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Calabresi.

Consiglio della zia

Potete preparare questi involtini anche con le melanzane grigliate.