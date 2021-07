Le Ricette di StrettoWeb – Insalata di frutta

27 Luglio 2021 18:02

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata di frutta

Freschissima e colorata l’insalata di frutta racchiude un mix dolce-salato che la rende davvero originale: ai frutti di stagione più buoni abbina infatti la rucola, il sedano e le arachidi che la arricchiscono di sapore.

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

2 fette di anguria

2 pesche gialle

150 gr. di ciliegie

1 costa di sedano

Rucola

50 gr. di arachidi

Succo di limone

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Iniziate spremendo un limone e versando il succo in una ciotola, aggiungete l’olio ed un pizzico di sale ed iniziate a tagliare a cubetti l’anguria, le pesche, il sedano e denocciolate le ciliegie. Mescolate bene ed aggiungete anche la rucola e le arachidi.

Conservazione

L’insalata di frutta si conserva in frigo per un giorno.

Curiosità e benefici di questo piatto

Squisito piatto estivo questa insalata contiene un mix energizzante di ingredienti: l’anguria, protagonista dell’estate, rientra tra i frutti più dissetanti e rinfrescanti in assoluto, infatti, è costituito da oltre il 93% di acqua e fornisce pochissime calorie; le pesche gialle dalla polpa dolce e ricca di proprietà remineralizzanti e ricostituenti sono tra i frutti estivi più amati, gli antiossidanti che possiedono contrastano efficacemente i radicali liberi e grazie al contenuto di potassio hanno effetti positivi sull’ipertensione. Non soltanto buone ma ricche di proprietà benefiche le ciliegie sono depurative, disintossicanti ed apportano vitamina C. Le arachidi, che regalano gusto e croccantezza all’insalata, hanno un alto contenuto proteico e, come tutta la frutta secca, un elevato apporto di grassi; i loro valori nutrizionali le accostano ad integratori naturali utili al metabolismo ed al sistema nervoso, infatti, racchiudono ottime quantità di acidi grassi omega-3, acido folico, sali minerali e niacina, una vitamina utile al sistema cardiocircolatorio.

Consiglio della zia

Arricchite l’insalata con crostini di pane e cubetti di formaggio.