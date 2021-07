Le Ricette di StrettoWeb – Frittata di riso

20 Luglio 2021 18:12

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della frittata di riso

Gustosissimo piatto unico la frittata di riso è preparata con il riso amalgamato alle uova, al formaggio ed alle erbe aromatiche e racchiude un ripieno di provola filante. Squisita sia calda che fredda questa frittata è un piatto di riciclo che si può realizzare con ciò che rimane in frigo.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

250 gr. di riso

3 uova

30 gr. di parmigiano grattugiato

200 gr. di mozzarella o provola

50 ml di latte

Origano e timo

Sale e pepe

Preparazione

Sgusciate le uova in una ciotola ed aggiungete il sale, il pepe e le erbe aromatiche. Unite il formaggio grattugiato e metà della provola a dadini. Dopo aver mescolato aggiungete anche il riso ed il latte. Amalgamate tutto e riscaldate l’olio in padella, versate metà del composto, aggiungete la provola rimasta e coprite col composto rimanente. Cuocete la frittata fin quando si formerà la crosticina dorata e poi giratela con l’aiuto di un piatto grande per completare la cottura dall’altro lato.

Conservazione

La frittata di riso si conserva in frigo per 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Pietanza dalle origini arabe la frittata è uno dei piatti più antichi e diffusi grazie alla versatilità ed al basso costo delle uova. Il principio del “non buttare via nulla” sta all’origine della frittata di riso che, come quella di pasta, veniva preparata con gli avanzi del giorno prima. Fonte di proteine nobili dall’alto valore biologico, di minerali e vitamine preziose come la D e la B12 le uova sono fondamentali in un’alimentazione equilibrata ed hanno un alto potere saziante; pur essendo ricche di colesterolo la quantità di grassi di un uovo è inferiore a quella di altri alimenti di origine animale ed inoltre le lecitine contenute nel tuorlo favoriscono l’attività del colesterolo buono.

Consiglio della zia

Potete arricchire la frittata di riso con verdure, salumi e formaggi.