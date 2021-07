Le Ricette di StrettoWeb – Fiori di zucca al forno

6 Luglio 2021 18:13

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei fiori di zucca al forno

Se le “frittelle di sciuriddi” sono senz’altro la ricetta più diffusa dei coloratissimi fiori di stagione i fiori di zucca al forno sono altrettanto squisiti e non prevedono la frittura. Croccanti fuori e cremosi dentro grazie ad un ripieno di ricotta e ‘nduja sono assolutamente da provare!

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

12 fiori di zucca

400 gr. di ricotta mista

60 gr. di ‘nduja di Spilinga DOP

50 gr. di parmigiano grattugiato

Pangrattato

Olio extravergine di oliva e origano

Preparazione

In una ciotola setacciate la ricotta ed unite la ‘nduja, aggiungete un pizzico di sale e di origano ed amalgamate tutto. Dopo aver pulito i fiori di zucca farciteli con questo composto e sistemateli su una teglia oleata. Mescolate il pangrattato col parmigiano, versate un filo d’olio sui fiori, spolverizzate la panatura che avete appena realizzato ed infornateli a 200 gradi per 10 minuti. Prolungate la cottura al GRILL per un paio di minuti e serviteli tiepidi.

Conservazione

I fiori di zucca farciti si conservano in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici dei fiori di zucca

Originari del Centro America come le zucchine i fiori di zucca in Calabria sono sinonimo di estate: composti al 90% da acqua sono diuretici, poveri di grassi e ricchi di vitamine e minerali ed il loro colore giallo acceso è un chiaro segnale della presenza dei carotenoidi dalle benefiche funzioni antiossidanti. Consumarli poco dopo la raccolta è utile per preservarne al meglio il gusto e le proprietà nutrizionali ed un esempio è l’insalata di fiori di zucca crudi con mozzarella ed altre verdure a scelta.

Consiglio della zia

Sostituite la ‘nduja con pomodori sott’olio tritati finemente per arricchire la farcitura.