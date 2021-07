Le Ricette di StrettoWeb – Crocchette di patate con ‘nduja

26 Luglio 2021 18:03

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle crocchette di patate con ‘nduja

Sfiziosissimo piatto conosciuto un po’ ovunque le crocchette di patate in Calabria sono chiamate anche “braciole” ed hanno la tipica forma allungata ed uno squisito ripieno di provola e ‘nduja. Soffici dentro e rivestite da una croccante panatura fuori sono una vera esplosione di gusto!

Difficoltà: media

Preparazione: 25 minuti + 30 minuti di riposo in frigo

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 kg di patate della Sila IGP

2 uova

60 gr. di pecorino

50 gr. di provola silana

30 gr. di ‘nduja di Spilinga

100 gr. di farina

2 uova (per la panatura)

100 gr. di pangrattato

Olio di semi di arachidi

Sale e pepe

Preparazione

Lavate le patate e cuocetele in acqua salata. Dopo averle sbucciate passatele nello schiacciapatate, versatele in una ciotola ed unite il pecorino, le uova ed il pepe nero. Amalgamate bene il composto e lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti. Create quindi le crocchette ed inserite al centro la provola e la ‘nduja. Passatele nella farina, nelle uova sbattute e nel pangrattato prima di friggerle in abbondante olio di semi. Assorbite l’olio in eccesso e servitele subito.

Conservazione

Le crocchette di patate si conservano in frigo per un giorno al massimo.

Curiosità e benefici di questo piatto

Amate dappertutto le crocchette di patate sono una tipica ricetta del sud Italia dalle origini controverse, infatti, se da un lato sembrano derivare dalle “croquettes” francesi, un piatto apprezzato alla corte di Francia nel XVIII secolo insieme al gateau di patate, dall’altro sembrano provenire dalla Andalusia dove nacquero come piatto di recupero. Oggi molto diffuse le “croquetas” spagnole si realizzano con svariati ingredienti, fra cui il prosciutto crudo a cubetti, il pollo, il tonno ed il baccalà. Farcite invece con la ‘nduja di Spilinga DOP e la provola silana le crocchette di patate calabresi sono così buone che non temono confronti!

Consiglio della zia

Cuocete le crocchette anche in forno a 180 gradi per 20-30 minuti.