Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra: 11 sicurezze per Mancini, Foden ko per gli inglesi

11 Luglio 2021 15:09

Mancini conferma l’Italia vista contro la Spagna, Southgate pensa al sostituto dell’infortunato Foden: le probabili formazioni di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2021

Ultimi dubbi da sciogliere per i due CT di Italia e Inghilterra in vista della finale di Euro 2021. A dirla tutta, dubbi solo di marca inglese. Gareth Southgate dovrà fare a meno di Phil Foden, infortunatosi durante la sessione di allenamento di ieri e costretto a saltare la finale. Le alternative non mancano nell’ampia rosa inglese: Saka (Arsenal) in vantaggio su Sancho (Borussia Dortmund). Confermati gli altri 11 in un possibile 4-2-3-1: Pickford in porta protetto dalla difesa composta da Walker, Stones, Maguire e Shaw. A centrocampo Phillips e Rice faranno da diga alle spalle del trio della trequarti composto da Saka (o Sancho), Mount e Sterling. L’Uragano Kane unica punta.

Salvo imprevisti, la formazione dell’Italia può essere considerata già ufficiale. Mancini vuole confermare gli azzurri visti contro la Spagna con Emerson ormai titolare sulla sinistra dopo l’infortunio di Spinazzola e Chiesa ancora preferito a Berardi nel tridente. Il 4-3-3 azzurro si dispiega così in campo: Donnarumma fra i pali alle spalle della linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson. Centrocampo con il doppio play Jorginho-Verratti e Barella ad aggiungere dinamismo. Tridente con Chiesa e Insigne ai lati di Immobile.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra:

La probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

La probabile formazione dell’Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct. Southgate