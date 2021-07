Le probabili formazioni di Belgio-Italia: la situazione di De Bruyne e Hazard, ballottaggi per Chiellini e Chiesa

2 Luglio 2021 11:46

Le probabili formazioni di Belgio-Italia, gara dei quarti di finale di Euro 2021: De Bruyne e Hazard in dubbio, possibile la titolarità del primo. Fra gli azzurri ballottaggi per Chiellini e Chiesa

Mancano poche ore alla sfida dei quarti di finale di Euro 2021 fra Belgio e Italia. Gli azzurri affronteranno la prima grande squadra del loro torneo, la migliore del ranking per nazionali, quella che vanta un attacco atomico formato da Lukaku, De Bruyne e Hazard. A proposito, sulla titolarità del terzetto c’è qualche dubbio. Lukaku è confermatissimo, De Bruyne e Hazard sono invece usciti malconci dalla sfida contro il Portogallo: problema alla caviglia per il primo, risentimento muscolare per il secondo. A nemmeno una settimana fra le due sfide, senza mai essersi allenati in gruppo, appare difficile che possano giocare entrambi. KDB sembra poter stringere i denti ed essere in campo, per Hazard è più complicato.

Anche in casa Italia c’è qualche dubbio. Giorgio Chiellini è guarito dal problema alla coscia accusato contro la Svizzera, dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa con Acerbi pronto ad accomodarsi nuovamente in panchina. Molto probabile anche lo switch sulla fascia destra in attacco. Visto l’impatto avuto da Federico Chiesa contro l’Austria, il CT Mancini potrebbe preferire l’esterno della Juventus a Domenico Berardi, fin qui sempre titolare tranne nella gara con il Galles nella quale è stato applicato un forte turnover.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia:

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; DeBruyne, Carrasco; Lukaku

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne