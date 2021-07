Tansi ai segretari nazionali dei sindacati oggi a Siderno: “sul lavoro assumano impegni concreti per una locride abbandonata dalle istituzioni”

26 Luglio 2021 14:30

“La visita dei tre leader sindacali (Landini, Sbarra e Bombardieri) oggi a Siderno, colloca la Locride al centro degli interessi strategici di Cgil, Cisl e Uil per affrontare il nodo centrale di tutte le libertà individuali e collettive: il lavoro. In questa occasione I tre dovranno assumere un impegno di solidarietà e civiltà con i calabresi tutti, che sia da monito per tutti i candidati alle prossime elezioni regionali”, è quanto scrive in una nota Carlo Tansi, leader di Tesoro Calabria. “Le aspettative dei disoccupati, dei precari, dei tirocinanti, delle donne e degli uomini cronicamente inoccupati, dovranno impegnare i programmi di governo delle coalizioni in lizza ad ottobre. Senza il lavoro non ci può essere legalità, senza il lavoro le donne e gli uomini perdono la dignità civile. Con questo messaggio di speranza voglio rendermi interprete, più della politica, del desiderio più intimo e profondo di ogni donna ed uomo calabrese: la possibilità di lavorare, senza se e senza ma”, conclude la nota.