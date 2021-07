Belgio-Italia 1-2, le pagelle di StrettoWeb: che bella Italia! Finalmente “o tir a ggir”, Donnarumma decisivo

2 Luglio 2021 23:17

Le pagelle di Belgio-Italia: gli azzurri vincono e convincono contro De Bryune e Lukaku, praticamente annullati

Signori, l’Italia è tra le prime quattro d’Europa! Gli azzurri vincono contro il Belgio e lo annullano. Totalmente! Barella e Insigne mandano avanti i nostri con due gol da cineteca, Lukaku accorcia ma nel secondo tempo, praticamente, De Bruyne e compagni non la vedono. Ora c’è la Spagna, per continuare a sognare. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Donnarumma 7 – Due paratone all’inizio, e sono decisive! Perché si resta sullo 0-0 e l’Italia prende il volo. Nel finale è prezioso in uscita.

Di Lorenzo 6.5 – Non una partita, un inferno! Doku (che non è “lì” in dialetto reggino) è un osso durissimo e lui viene anche punito esageratamente sul rigore. Ma nella ripresa lo tiene a bada anche per i raddoppi dei compagni.

Bonucci 7 – Ha un problemino al ginocchio quasi dall’inizio, ma tiene e non fa sbavature. Grande carisma!

Chiellini 7 – Il Chiello doveva tenere a bada Lukaku, ma oltre a fermarlo lo manda anche all’asilo. Annullato!

Spinazzola 7 – Parte con qualche difficoltà, ma alla lunga esce fuori e torna il solito motorino instancabile. Su Lukaku si immola stoicamente, poi si fa male. Ed è un peccato. Dispiace davvero vederlo piangere, non lo meritava.

Barella 7.5 – Uno, due, tre, ecco qua! Sbuca tra le maglie dei lungagnoni belgi e incrocia con la forza di un paese intero. Fenomeno!

Jorginho 7 – E’ talmente prezioso che Mancini non lo toglie mai. Forse gli fa anche da autista.

Verratti 7 – Si fa ammonire all’inizio e fino alla sua uscita manda in ansia 60 milioni di persone ad ogni tackle, ma sono tutti decisivi. Nella ripresa fa accademia con gli altri.

Chiesa 7- – Nella ripresa più corsa, contenimento e contropiede, nel primo tempo è tra i più pungenti da quel lato.

Immobile 5.5 – Nota stonata e prima insufficienza del suo Europeo. Già dall’inizio è impreciso, egoista e inconcludente, sbaglia gli appoggi e gli stop.

Insigne 7 – “O tir a ggir”, eccolo, è tornato. Dopo prove sottotono esce fuori il suo grande talento.

dal 73′ Belotti 6 – Non tocca molti palloni, ma il suo ingresso è comunque prezioso.

dal 73′ Cristante 6 – Fondamentale la sua presenza in mezzo al campo in quel momento, mette muscoli, fisicità e centimetri.

dal 78′ Berardi sv

dal 78′ Emerson sv

dal 90′ Toloi sv