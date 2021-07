Calciomercato Reggina: cosa bolle in pentola? Hetemaj saluta Benevento e davanti le idee sono chiare, ma con delle riflessioni…

26 Luglio 2021 14:11

Cosa bolle in pentola in casa Reggina? Le riflessioni sul mercato in mediana e davanti

Dopo diversi giorni di stallo, soprattutto a causa delle uscite (che continuano a creare problemi, eccetto la rescissione di Mastour per cui si attende ufficialità), la Reggina è tornata ad essere protagonista. Si muove, il ds Taibi, seppur le stesse uscite continuino a non permettergli un percorso totalmente fluido e libero da ostacoli, anche per gli ingaggi in più ancora sul groppone. Ma le idee sono chiare, quantomeno in mediana e davanti. Passi avanti sono stati compiuti, infatti, per Perparim Hetemaj, l’esperto centrocampista svincolato dopo l’esperienza a Benevento e fratello di Mehmet, in riva allo Stretto nella stagione 2012-2013. Il giocatore oggi ha salutato la piazza sannita con un post su Instagram e per lui, nonostante l’età (è un class’86), le pretendenti non mancano. Al momento la Reggina è davanti a tutte, anche allo stesso Crotone, per cui il derby è già iniziato (le due squadre, sul campo, si incontreranno già alla terza, allo Scida). Hetemaj è in Italia da 11 anni, da quando nel 2010 sbarcò al Brescia dal Twente. Poi tantissima Serie A col Chievo e le ultime due stagioni in Campania.

Oltre al reparto nevralgico, in cui dovrebbe arrivare un Under e garantire ad Aglietti cinque pedine per due posti, è quello offensivo l’altro a far registrare mosse importanti. Anche qui le idee sono chiare e anche qui ci si dovrebbe muovere per un Under e forse un Over: Asencio e Di Carmine, ad oggi, nessuno in più, nessun altro di diverso da loro due. Il primo, da idea, è diventato obiettivo concreto e molto vicino: è svincolato, viaggia su cifre abbordabili e non intaserebbe la lista dei “grandi”. Sul secondo c’è più di una riflessione, seppur la Reggina abbia dimostrato di voler insistere: il pupillo di Aglietti è infatti ancora sotto contratto con l’Hellas, percepisce un ingaggio fuori portata per gli amaranto, ha diverse richieste e l’opzione Serie A che potrebbe sopravanzare tutti, senza dimenticare il fatto che sia un Over e il suo arrivo significherebbe un’uscita Over “grossa”. Menez? Non è detto. E se non è lui, chi sarà?