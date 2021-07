La Roma comunica le amichevoli estive: non c’è la Reggina (per ora)

7 Luglio 2021 23:31

Non c’è la Reggina nella prima parte del programma di amichevoli comunicate ufficialmente dalla Roma

Le prime indiscrezioni dagli ambienti romani, le successive conferme dai media nazionali: la Reggina avrebbe dovuto giocare l’amichevole di lusso con la Roma di Mourinho il 18 luglio a Trigoria. Questa la certezza, nonostante non filtrasse comunicazione ufficiale da casa amaranto. E’ arrivata, l’ufficialità, da parte dei giallorossi, e la squadra di Aglietti non c’è. O perlomeno non c’è il 18 luglio.

“In vista dell’inizio della stagione 2021-22 è stata definita la prima parte del programma di amichevoli che gli uomini di José Mourinho giocheranno nel periodo di preparazione estiva – si legge sul sito ufficiale dei capitolini – I primi due impegni si terranno a Trigoria, il 15 luglio contro il Montecatini e il 18 contro la Ternana. Successivamente la Roma scenderà in campo al Nereo Rocco contro la Triestina il 21 luglio. Il 25 luglio i giallorossi affronteranno gli ungheresi del Debrecen a Frosinone. Il programma delle sfide successive sarà comunicato nei prossimi giorni”.

Come detto non c’è traccia della Reggina, sicuramente fino al 25 luglio. Il 18 c’è la Ternana, neopromossa in Serie B e prossima avversaria amaranto. Nessuna comunicazione filtra ancora dal club dello Stretto, né ufficiale né ufficiosa, e il dubbio quindi rimane. O l’amichevole è annullata o è stata solo posticipata. Seguiranno aggiornamenti, mentre si attende la nota ufficiale con il programma del ritiro estivo che si svolgerà a Sarnano dal 14. Nel frattempo, tra tre giorni, la squadra si ritroverà al Sant’Agata.