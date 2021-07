L’Associazione Imprese Nautiche per il Diporto in visita all’approdo “Marina del Sud” di Villa San Giovanni [FOTO]

23 Luglio 2021 10:14

“Il marinaio non prega per il vento, impara a navigare”, è il motto del Marina del Sud – Yacht harbor a Villa San Giovanni (RC), l’approdo situato in una posizione ideale per raggiungere le mete più ambite e affascinanti del Sud. Taormina, Isole Eolie solo per citarne alcune. I vertici di Assormeggi Italia – Associazione Nazionale per le Imprese Nautiche del Diporto – hanno fatto visita nella giornata di ieri al porticciolo di Villa San Giovanni gestito dalla Marina del Sud. Il Presidente Angelo Siclari, accompagnato dal suo Vice Fabio Mazzitelli hanno incontrato i vertici della società Pino Vozzo e Domenico Creazzo. “E’ stato un piacere confrontarsi sulla sviluppo della nautica nel nostro comprensorio”, dice Fabio Mazzitelli. Finalmente si comincia ad avere dei riferimenti importanti con l’approdo di Villa San Giovanni. Al Marina del Sud ci sono circa 80 posti barca con possibilità di ospitare unità in transito fino a 40 mt. di lunghezza f.t. Il Presidente Siclari ha evidenziato “l’importate posizione strategica della struttura. Lo stretto di Messina è un panorama tra i più belli d’Europa, chi lo attraversa ne rimane incantato. In poco tempo dal Marina del Sud si raggiunge l’arcipelago delle Eolie o località straordinarie come Taormina, Siracusa, per non parlare di Scilla a qualche minuto di navigazione o la straordinaria Costa Viola sulla costa calabrese, dove si può ammirare l’acqua cristallina. Come Assormeggi Italia siamo onorati di poter collaborare e rappresentare nella nostra rete il Marina del Sud di Villa San Giovanni ottimamente gestito dall’attuale organigramma societario”. concludono Siclari e Mazzitelli, due reggini che insieme ad altri imprenditori hanno fondato la scorsa primavera l’associazione nazionale per rappresentare le piccole e medie imprese che gestiscono posti barca, charter, cantieristica navale.