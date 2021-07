Hospice “Via delle Stelle”, l’annuncio dell’Asp di Reggio Calabria: “impossibilitati a stipulare il contratto”

13 Luglio 2021 17:06

La nota ufficiale dell’Asp di Reggio Calabria in merito alla questione Hospice “Via delle Stelle”

“Con riferimento all’attività dell’Hospice “Via delle stelle”, il cui funzionamento a pieno regime e nella piena legittimità costituisce un obbligo morale ancor prima che amministrativo, questa Direzione evidenzia di essere impossibilitata a stipulare il contratto in quanto dopo un lunghissimo ed abnorme lasso di tempo dall’adozione dell’atto deliberativo con cui l’ASP ha recepito il parere positivo sul possesso dei requisiti espresso dall’Organismo tecnicamente accreditante della Regione a tutt’oggi non è stato emesso il relativo Decreto commissariale di accreditamento”. Recita così la nota ufficiale dell’Asp di Reggio Calabria in merito alla questione Hospice “Via delle Stelle”.

L’Azienda Sanitaria Provinciale spiega nel dettaglio i motivi di queste limitazioni: “l’ASP si è resa conto della mancanza di tale provvedimento – si legge – che costituisce l’atto conclusivo ed obbligatorio della procedura di accreditamento, oltre un mese fa allorchè il competente Ufficio stava approntando il contratto da sottoscrivere, e, pertanto, la stessa ASP non è ancora messa nelle condizioni di sottoscrivere l’accordo contrattuale ed assegnare il relativo budget. Non potendo sottacere l’importantissima funzione assistenziale e sociale dell’Hospice questa Direzione auspica una definitiva e celere conclusione dell’iter amministrativo sicchè si possa pervenire all’accordo contrattuale che garantisca il pieno funzionamento di questa Struttura che svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dei servizi erogati dall’ASP”.