Disordini post Italia-Inghilterra, rapinato il pilota di F1 Lando Norris: sottratto un orologio da 46.000 euro

13 Luglio 2021 11:29

Disordini nel post partita di Italia-Inghilterra, nel caos generale ci va di mezzo anche Lando Norris: il pilota di F1 accerchiato e rapinato, gli aggressori si portano via un orologio da 46.000 euro

La grande speranza per il secondo titolo della storia dell’Inghilterra dopo il Mondiale del 1966, nonchè possibile prima vittoria all’Europeo, si è trasformata in una grande delusione dopo la parata di Donnarumma su Saka. Delusione che, a sua volta, è sfociata nella rabbia. Tanti gli episodi di violenza registrati dopo la partita, uno in particolare con un protagonista illustre. Il pilota di F1 Lando Norris è stato accerchiato nel post partita, al di fuori di Wembley, da un gruppo di aggressori che gli hanno sottratto un orologio Richard Mille dal valore di 40.000 sterline (oltre 46.000 euro). La notizia è stata confermata anche da un comunicato stampa della McLaren, scuderia per la quale gareggia il pilota britannico: “McLaren Racing conferma che Lando Norris è rimasto coinvolto in un incidente dopo la finale di Euro 2020 a Wembley, in cui è stato derubato dell’orologio che indossava“. Norris è apparso piuttosto scosso dalla vicenda ma risulta illeso.