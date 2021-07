“Devi soffrire!”, l’allenatore sprona Garozzo alla rimonta nella finale del fioretto alle Olimpiadi: il siparietto diventa virale [VIDEO]

26 Luglio 2021 15:24

Daniele Garozzo in difficoltà nella finale del fioretto alle Olimpiadi di Tokyo: l’allenatore Fabio Galli gli urla “devi soffrire!” e inizia la rimonta. Il siparietto fa impazzire i social

Arriva soltanto un argento nella finale del fioretto per Daniele Garozzo, ma visto l’andazzo della scherma alle Olimpiadi, fin qui a secco di medaglie, l’Italia se lo tiene stretto. Resta l’amaro in bocca al fiorettista siciliano, campione olimpico uscente, per essere arrivato davvero stremato alla finale contro Cheung. Ultimo atto che si era messo malissimo, sul 10-5 per l’asiatico e Garozzo in netta difficoltà. Coach Fabio Galli è stato ripreso mentre urlava: “devi soffrire!” all’indirizzo del suo atleta che ha raccolto le energie rimaste rimontando con diverse stoccate a segno, arrendendosi solo nel finale 15-10. Il siparietto ha fatto impazzire Twitter, condiviso e commentato da centinaia di utenti con la solita ironia che contraddistingue i social, finendo anche in tendenza.