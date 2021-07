Volley, l’Akademia Sant’Anna si regala la schiacciatrice Martilotti: “non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”

16 Luglio 2021 10:51

Akademia si regala un altro top player: in arrivo la forte schiacciatrice Valentina Martilotti

Prosegue a ritmi serrati l’intensa attività di Akademia Sant’Anna nella costruzione di un team di alto livello per la prossima stagione di Serie B1. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio della big Margherita Muzi in cabina di regia, il team di Fabrizio Costantino si regala un altro grande colpo di mercato di questa sessione estiva ed annuncia l’arrivo in riva allo Stretto della forte schiacciatrice calabrese classe ’88 Valentina Martilotti.

Un altro top player, dunque, a disposizione di Nino Gagliardi, che potrà contare su un’attaccante eclettica e dotata di tanta esperienza, proveniente da ben sei stagioni consecutive tra B2 e B1 con la maglia di Cerignola, squadra per la quale era diventata leader indiscusso guadagnandosi anche i gradi di capitano e trascinandola a suon di punti, nell’ultima stagione, ad un passo dalla promozione in A2. La conosce bene la piazza messinese che, proprio in occasione del match di semifinale playoff promozione per la A2 di pochi mesi addietro contro la FLV Cerignola, ne ha potuto apprezzare la grinta e, soprattutto, la straordinaria capacità di collezionare punti preziosi per la propria squadra.

“Dopo tanti anni nella stessa squadra avevo bisogno di un progetto stimolante e quello dell’Akademia sant’Anna collima esattamente con quello che stavo cercando – queste le prime battute della Martilotti – Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e di offrire il mio contributo per raggiungere gli obiettivi della società”. Soddisfazione ed entusiasmo anche per questo nuovo inserimento da parte della dirigenza di Akademia Sant’Anna che, tra l’altro, coglie l’occasione per augurare buon compleanno a Valentina che oggi, 16 luglio, compie gli anni.