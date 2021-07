Volley, l’Akademia Sant’Anna riparte dal ds Peppe Venuto: “un onore rappresentare Messina in questo progetto ambizioso”

13 Luglio 2021 10:35

“È davvero un privilegio per me continuare a “vestire” i colori di Akademia in un ruolo cruciale come quello di Direttore Sportivo che, dopo tre stagioni consecutive, sento appartenermi sempre più”

Emozione ed al tempo stesso tanta soddisfazione si manifestano nelle parole di Peppe Venuto, confermato per la terza stagione consecutiva nel ruolo di Direttore Sportivo di Akademia Sant’Anna. Inizia da un’importante conferma, dunque, il cammino di ripartenza ed avvicinamento alla prossima stagione da parte della società di Fabrizio Costantino, il quale sin dalle prime battute ha puntato con decisione sul messinese classe ’78 nel ricoprire un ruolo tanto delicato quanto importante ed è stato premiato dall’impeccabile lavoro svolto da Venuto, in piena sintonia con la dirigenza e con la componente tecnica della squadra.

“Oggi arriva ufficialmente la riconferma del mio incarico anche per la prossima stagione – prosegue Peppe Venuto – In realtà, però, insieme al Presidente Fabrizio Costantino non abbiamo mai smesso di lavorare per disegnare al meglio il futuro della Società sia dal punto di vista tecnico che da quello organizzativo e strutturale. Ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo per una Società come Akademia Sant’Anna è un compito, lasciatemi passare il termine, “semplice” perché è facile rappresentare un team che in pochissimi anni di attività è riuscito a costruire nel panorama nazionale un’immagine molto positiva per serietà, correttezza e competenza, qualità che ci vengono riconosciute dagli addetti ai lavori”.

Inizia da giovanissimo la carriera federale entrando a far parte, nel 1997, dello Staff della Rappresentativa Provinciale di Fipav Messina. Da allora il percorso con la Federazione Italiana Pallavolo è un continuo crescendo, che si affianca a quasi 25 anni di attività a bordo campo.

Perno delle attività di qualificazione tecnica del Centro di Qualificazione Provinciale a Messina, nel 2004 entra anche in organico del Comitato Regionale Fipav Sicilia ricoprendo negli anni successivi il ruolo di Selezionatore Regionale, Responsabile del Settore Minivolley, Responsabile del Settore Allenatori e Responsabile del Settore Qualificazione Regionale. Dal 2015 al 2018 fa parte del Settore Squadre Nazionali occupandosi dei processi selettivi della Fipav ed infine nel febbraio del 2021 è nominato Coordinatore Tecnico Regionale di Fipav Sicilia.

“Siamo cresciuti e continuiamo a crescere – conclude Venuto – e questo risulta evidente. Oggi, infatti, quelle atlete che hanno voglia di lavorare sodo in un contesto altamente qualificante e professionale sanno che possono scegliere con serenità Akademia e che la Società darà loro il giusto riconoscimento sotto tutti i punti di vista. Stiamo raccogliendo i frutti di un “mercato” oculato e finalizzato all’allestimento di una formazione capace di competere con le big del torneo e, perché no, che possa migliorare i lusinghieri risultati ottenuti nella passata stagione. Per me messinese che, sportivamente, nasco nei tempi d’oro della Pallavolo con l’Unrra Casas Mangiatorella in Serie A è un onore essere parte integrante di un progetto che ha fra gli obiettivi quello di riportare il volley di alto livello in città”.