Ginnastica, Virtus Reggio grande protagonista alle finali nazionali di Rimini: conquistati 5 ori e 2 argenti [FOTO]

3 Luglio 2021 12:34

Virtus Reggio show alle finali nazionali di ginnastica svoltesi a Rimini: conquistati 5 ori e 2 argenti

Strepitoso successo per la Virtus Reggio alle ultime Finali Nazionali di ginnastica svoltesi a Rimini: ben 5 ORI e 2 ARGENTI conquistati! Aleo Maria Pia, Ambrogio Caterina, Arcudi Alessandra, Asciutto Rita, Dascola Martina, Erbi Noemi e Fascì Marika le sette protagoniste dell’ennesima fiaba firmata Virtus, allenate con minuziosa attenzione e cura dalle istruttrici Rina Albanese e Carmen Loprevite. Sette cuori, che battendo all’unisono, hanno regalato un crescendo di emozioni indimenticabili, portando dritto alle vette più alte del podio. Immensa gioia e grandissimo orgoglio per la Società reggina di ginnastica del Presidente Rocco Loprevite, il Vicepresidente Enzo Costantino e le Direttrici Tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite, che amplia con questi nuovi e illustri traguardi il proprio carnet: ben 27 i TITOLI ITALIANI conquistati fino ad ora . Rimini rappresenta l’ennesima dimostrazione che la forza, la vitalità, la passione, l’impegno e la costanza vincono sempre, che l’empatia, l’amore e la condivisione fanno di queste vittorie, basi solide sui cui costruire la propria identità umana e sportiva.

Alessandra Arcudi (cat. LA1/S2) ha conquistato un ORO nella specialità palla e uno splendido ARGENTO nella classifica assoluta. Martina Dascola (cat. LA1/S1) porta a casa invece un prestigioso ARGENTO nella specialità corpo libero e un 9° posto nella classifica assoluta. Per lei anche la soddisfazione di avere ottenuto la migliore esecuzione tra un lotto di circa 50 partecipanti. 3 ORI sono invece arrivati dalla squadra Sincrogym 3° fascia (Aleo, Ambrogio, Arcudi, Dascola, Erbi, Fascì) che ha centrato così il bottino in pieno: ORO infatti per le coppie, ORO al collettivo corpo libero e ORO nella classifica assoluta. Prestazione super che ha visto numerosi tecnici, spettatori e ginnaste complimentarsi con le ragazze e con la tecnica Carmen Loprevite per gli esercizi proposti di grande impatto scenografico e ricchi di passaggi altamente acrobatici. L’ultimo ORO è arrivato dalla squadra Promogym 3° fascia (nuova competizione che vede atleti sia di ritmica che di artistica) formata dalla coppia Ambrogio-Erbi, impeccabile nella finale. Per loro rispettivamente anche un buon 7° e 9° posto nella gara indiv. Grandissimo orgoglio anche per Marika Fascì (cat. LB1/S2), già vicecampionessa nazionale assoluta a Dicembre, che ha conquistato un importantissimo 4° posto al Corpo Libero (a soli 0,025 dal podio) e un 7° posto assoluto nonostante nel combinato Corpo Libero – Cerchio abbia ottenuto la migliore esecuzione su circa 50 partecipanti. Grande soddisfazione inoltre per Rita Asciutto che, dopo uno stop forzato di mesi, si è messa in gioco con grande tenacia e, con i suoi esercizi al corpo libero, palla e minitrampolino nella competizione Promogym 2° fascia si è piazzata al centro della classifica su un lotto di oltre 100 partecipanti. La Virtus Reggio punta al cuore, con la sua divisa rosso accesso, è diventata l’icona della ginnastica, che si riflette negli occhi orgogliosi delle giovani atlete.