Tennistavolo, la Top Spin Messina ingaggia Yaroslav Zhmudenko

3 Luglio 2021 12:45

L’ucraino, attaccante destro, ha già giocato nel massimo campionato italiano con le maglie di Tennistavolo Catania, A4 Verzuolo Tonoli-Scotta e Norbello. Il suo innesto completa il roster che poteva già contare sui riconfermati Marco Rech Daldosso e João Monteiro e sull’altra novità Matteo Mutti

La Top Spin Messina Fontalba del presidente Giuseppe Quartuccio è lieta di annunciare l’ingaggio di Yaroslav Zhmudenko per la stagione sportiva 2021/22. Ucraino, nato a Uman il 24 settembre 1988, è un attaccante destro.

Vanta una grande esperienza nel massimo campionato italiano e proprio agli inizi della sua carriera era già stato in Sicilia vestendo la maglia del Tennistavolo Catania. Nella stagione 2007/2008, con gli etnei, si è classificato terzo in regular season, centrando la qualificazione alle semifinali playoff. Il miglior risultato nel 2018/2019, tra le file dell’A4 Verzuolo Tonoli-Scotta, chiudendo al quarto posto e raggiungendo la finale scudetto, dove è stato fiero avversario della Top Spin Messina laureatasi campione d’Italia. Nell’occasione Zhmudenko vinse tutti i singolari disputati (quattro complessivi) sia all’andata in Piemonte che nel match di ritorno giocato nella palestra di Villa Dante, rendendo la vita difficile ai ragazzi allenati da Wang Hong Liang. Nel 2020/21 ha giocato per il Tennistavolo Norbello, piazzatosi quinto in graduatoria, a ridosso della zona playoff. L’ucraino è stato impiegato dai sardi in nove giornate di campionato per un totale di 17 partite, vincendone ben 15 (88.2%).

In patria ha messo in bacheca 30 medaglie di vario genere, conquistando due campionati a squadre con il Fortune Kiev. Da tanti anni è anche un punto fermo della sua Nazionale, con cui ha partecipato alle Olimpiadi di Londra del 2012. Nel 2009 si è aggiudicato i tornei Under 21 di Macao e Minsk. A livello di club ha inoltre militato nella Premier League russa e nella Prima Divisione francese. Il suo innesto completa il roster che poteva già contare sui riconfermati Marco Rech Daldosso e João Monteiro e sull’altra novità Matteo Mutti. Zhmudenko farà parte dell’organico della Top Spin Messina Fontalba nella prossima stagione sia per gli impegni di Serie A1 che in Champions League. Benvenuto Yaroslav! (Messina, 3 luglio 2021).