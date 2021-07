Roberto Calandra, quasi 100 anni al servizio dell’arte messinese e non solo: la storia dell’architetto peloritano

17 Luglio 2021 15:03

Alla scoperta dell’architetto messinese Roberto Calandra, uno dei vanti della città peloritana: la storia del personaggio, vissuto quasi 100 anni

Roberto Calandra rappresenta uno dei vanti più recenti della città di Messina. Architetto dal curriculum invidiabile, è nato nella città peloritana nel 1915 ed è morto a Palermo nel maggio 2015, pochi mesi prima di compiere 100 anni. Roberto nasce già in una famiglia di architetti, appassionandosi sin da subito a questa disciplina per via del padre Enrico, oltre che architetto anche storico dell’architettura e docente. E la laurea, per Roberto, arriva nel 1937, a 22 anni, presso la Scuola superiore di Architettura di Roma.

Da lì sarà un percorso continuamente in ascesa per il giovane siciliano, bloccato soltanto dal periodo bellico. Dopo il master ottenuto alla Columbia University di New York nel 1939, infatti, l’architetto è impegnato in guerra dal 1940 al 1945, ma dal 1946 torna la sua piena attività artistica grazie alla partecipazione ai concorsi per il Lido di Venezia, per il piano regolatore generale di Enna e per la sistemazione della Fiera di Messina. Svolta per la sua vita è il matrimonio nel 1950, a 35 anni. Roberto Calandra sposa infatti una sua “collega”, Igea Giordano, anche lei laureata a Roma ma conosciuta a Messina. Al lungo girovagare per l’Italia e per il mondo in periodo di giovinezza, dopo il matrimonio il Calandra soggiorna perlopiù nella sua città natale, dove prosegue il suo percorso di vita. In questi anni si divide tra l’attività di docente nelle facoltà di Messina e Palermo e quella di architetto vero e proprio, dove partecipa a numerosi lavori, fonda alcuni studi (come il Sismiconsult) e collabora con diversi suoi colleghi. Gli anni ’80 sono quelli in cui svolge lavori più di coordinamento, su incarico di importanti enti come ad esempio la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo. Proprio questa città siciliana è quella dove trascorre l’ultima parte della sua vita, soprattutto lavorativa. Nel 1985, a tal proposito, fonda l’Associazione Salvare Palermo. Come detto, muore sempre qui nel maggio del 2015.

Le opere più importanti di Roberto Calandra