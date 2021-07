La Sicilia riparte dal turismo enogastronomico

31 Luglio 2021 10:01

La Sicilia sta vivendo ora un periodo di grande splendore grazie anche ai prodotti della terra e della cucina che hanno valicato anche in confini nazionali

Tutti sanno che la Sicilia è l’isola delle meraviglie architettoniche, dei mari limpidi e dei paradisi verdi incontaminati. Vette vulcaniche, borghi in stile arabo e cultura che sprizza da ogni viottolo sono solo la punta dell’iceberg sotto la quale esiste un’infinità di tesori tutti da scoprire. La Sicilia sta vivendo ora un periodo di grande splendore grazie anche ai prodotti della terra e della cucina che hanno valicato anche in confini nazionali. Per questo il settore traghetti Sicilia accompagna ogni anno migliaia di turisti che non vedono l’ora di approdare per scoprire tutte le bontà tipiche isolane e per farne una bella scorta da riportare a casa.

Dallo street food alle produzioni IGP di pregio

Non bisogna dimenticare che Palermo è stata eletta da Forbes capitale dello street food e che è proprio in Sicilia che vedono la luce una grande varietà di prodotti a indicazione geografica protetta. È da qui che provengono specialità come le arance rosse IGP, il cioccolato di Modica IGP, il Pistacchio di Bronte IGP e il popolarissimo caciocavallo ragusano, sempre a indicazione geografica.

Questi prodotti sono diventati la scelta prediletta di chef e pasticceri per le preparazioni artigianali più pregiate come lievitati, pasticceria secca e piatti tipici di trattorie e ristoranti stellati. Per questo le spiagge, i centri storici e le aree verdi sono costellate di banchetti, food-truck, botteghe e trattorie tipiche dove si affollano ogni giorno isolani e turisti per accaparrarsi le bontà più gustose, rigorosamente fatte a mano e con le ricette di una volta.

Le influenze arabe nella cucina siciliana

Gran parte delle tradizioni culinarie siciliane risalgono al dominio arabo per cui anche le certezze come il panettone lombardo, in realtà, sembrano avere remote origini antiche proprio presso l’isola, quando si preparava un dolce pane lievitato molto simile al dolce conosciuto oggi. Ci sono poi i fichi d’india, le mandorle e i pomodori con i quali vedono la luce confetture, caponate, parmigiane e tante altre bontà. Per non parlare dei couscous a base di pesce fresco, della rinomata pasta con le sarde e di tutte le produzioni derivanti dal settore ittico delle città portuali di Catania e Palermo.

La rivoluzione siciliana a tavola

Tutto questo patrimonio per il palato ha dato vita ad una rivoluzione in tavola che, grazie all’intraprendenza delle aziende a filiera corta ha reso possibile il superamento dei confini e dei mari per arrivare in ogni parte del mondo. Illustri nomi di chef e pasticceri, oggi, sono conosciuti e apprezzati dagli Stati Uniti al Giappone per cui, in occasione delle più importanti ricorrenze nazionale, si registrano dati di esportazione piuttosto rilevanti per l’economia della regione. Il merito va soprattutto a quelle aziende che hanno investito nei mezzi digitali sfruttandoli per dare rilievo alle produzioni artigianali locali e proteggerle dai tentativi di imitazione.

I tour enogastronomici e il flusso di turisti del gusto

Anche per questo sono tantissimi oggi i turisti del gusto in Sicilia, cultori da ogni parte d’Italia che arrivano sull’isola per godere del mare e della natura rigogliosa ma soprattutto per sedersi a tavola e degustare queste bontà. Per gli esperti di settore stiamo assistendo ad un’importante rivoluzione culinaria che ha puntato i riflettori sulla produzione tipica regionale dandone risalto sia in Italia che all’estero.

Non è un caso se i tour operator offrono la possibilità di organizzare viaggi in Sicilia all’insegna del gusto, inserendo tra gli itinerari le mete di maggior interesse culinario sparpagliate per tutta l’isola. Turismo ed enogastronomia sono ormai settori trainanti dell’economia siciliana che, pertanto, ha messo in programma importanti investimenti per tutelare le produzioni tipiche e continuare ad esportarle con successo nel resto del mondo.