Reggina, altre due ufficialità: Ricci e Regini sono amaranto. L’esterno del Sassuolo arriva a titolo definitivo

13 Luglio 2021 20:07

La Reggina ufficializza anche Federico Ricci e Vasco Regini

Fioccano le ufficialità, come prevedibile. Dopo Micai e Turati la Reggina ufficializza anche Federico Ricci e Vasco Regini. Solo Karim Laribi, tra i calciatori già annunciati, è in attesa di annuncio. Per entrambi i calciatori il trasferimento è a titolo definitivo e soprattutto per il primo si tratta di un colpaccio. Triennale per l’esterno ex Sassuolo, contratto annuale per il secondo.