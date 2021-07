Reggina, Vasco Regini ad un passo: “ci sono gli accordi, mercoledì definiamo”

2 Luglio 2021 13:53

La Reggina è vicinissima a Vasco Regini, esperto difensore svincolatosi qualche giorno fa dalla Sampdoria: le parole dell’agente a StrettoWeb

La Reggina ha pronto un altro colpo. Se per Gigliotti, come scritto poco fa, si sta monitorando la situazione, per Vasco Regini il club amaranto ha praticamente definito l’operazione. L’ex Samp, dalle caratteristiche simili al francese del Chievo (difensore centrale e terzino sinistro), si è svincolato da qualche giorno e così la società dello Stretto può accaparrarselo a parametro zero. A gestire la trattativa con il ds Taibi è l’agenzia Vigo Global Sport, di cui fanno parte tra gli altri Claudio Vigorelli e Filippo Pacini, che si sono occupati dell’operazione Rivas.

Proprio Pacini ai nostri microfoni ha svelato i dettagli: “Ci siamo trovati d’accordo sui numeri, dovremmo essere a buon punto, salvo clamorosi dietrofront. Mercoledì incontriamo a Modena il direttore per chiuderla, anche mister Aglietti è d’accordo e tra l’altro lo voleva anche l’anno scorso al Chievo”. Prossima settimana, dunque, la Reggina dovrebbe definire un’altra operazione in entrata dopo Rivas e Gavioli, in attesa di altre ufficialità.