Reggina, si comincia: selfie di gruppo e prime fatiche nelle acque di Sarnano [FOTO e VIDEO]

15 Luglio 2021 16:07

La Reggina ha cominciato a faticare oggi a Sarnano: le prime immagini, distese e sorridenti, dalla località del centro Italia

Area distesa, tanti sorrisi ed entusiasmo contagioso: è iniziato come meglio non poteva il ritiro della Reggina a Sarnano, nella Marche. Dopo il ritrovo di sabato scorso, nella giornata di ieri la squadra amaranto ha raggiunto la località del centro Italia, dove rimarrà per due settimane. Saranno quelle in cui mister Aglietti “spremerà” al massimo i suoi ragazzi per prepararli atleticamente all’esordio assoluto: tra un mese ci sarà la Coppa Italia e la settimana dopo comincerà il campionato.

Le prime immagini da Sarnano raccontano di un gruppo già affiatato – anche se composto per la maggior parte dallo zoccolo duro della passata stagione – di una bella giornata di sole e di un’affascinante cascata d’acqua. E’ quella in cui i calciatori si sono immersi per qualche battuta simpatica, qualche video e un selfie di gruppo postato da Montalto, come sempre tra i più simpatici della troupe amaranto.