“La politica industriale in Calabria dal dopoguerra ai moti di Reggio del 1970”, nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” [VIDEO]

16 Luglio 2021 09:34

“La politica industriale in Calabria dal dopoguerra ai moti di Reggio del 1970”, settimo appuntamento sui moti di Reggio del 70” , è stato il tema del nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”

“La politica industriale in Calabria dal dopoguerra ai moti di Reggio del 1970” , settimo appuntamento sui moti di Reggio del 70” , è stato il tema del nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sui fatti di Reggio del ’70. Nel corso della conversazione a cura di Andrea Guerriero (socio del sodalizio organizzatore) e cultore di storiografia economica sono state analizzate le vicende di quello che si configurava come uno dei più consistenti provvedimenti per l’industrializzazione del territorio che assunse risultati del tutto fallimentari. La Rivolta di Reggio Calabria, esplosa tra l’estate del 1970 e il febbraio successivo ed innescata dalla rivendicazione del capoluogo regionale, aveva ulteriormente marcato la geografia economica calabrese, creando, così di fatto, un ulteriore divario tra le tre Città della regione. Le motivazioni di quella reazione a catena, andavano oltre quelle inerenti all’eventuale titolo di capoluogo di Regione, già di fatto assegnatogli dalla storia, ma ad un concreto risvolto economico e politico, derivante dall’assegnazione del capoluogo e con i relativi benefici economici derivanti da nuovi posti di lavoro pubblici ed altre attività connesse. La giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 16 luglio.