Elezioni di nuovo a rischio? La nuova ondata di contagi mette in discussione le Regionali della Calabria e Amministrative del 10 ottobre

14 Luglio 2021 15:54

Elezioni: è scontro sul voto a settembre. Favorevole il Pd, contraria la Lega. Salvini: “si voti il 10 ottobre”

La nuova ondata di contagi da Covid 19, a causa della variante Delta, mette in discussione le elezioni Regionali in Calabria e le Amministrative del 10 ottobre (rielezioni dei sindaci a Roma, Torino, Napoli, Milano, Bologna). Da più parti sta arrivando il monito di anticipare le elezioni alla prima data utile a settembre (il 18 ed il 19 per la precisione) per evitare un nuovo rinvio come già successe in primavera, ma non tutte le parti in causa sono d’accordo.

Favorevole il Partito Democratico ed il sindaco di Milano, Beppe Sala: “dico da tanto tempo che sarebbe stato meglio votare in giugno o luglio piuttosto che così avanti”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Paolo Damilano, candidato sindaco del Centrodestra a Torino: “mi sono confrontato con Sala ed entrambi siamo convinti che la situazione epidemiologica suggerisca una revisione dei tempi. Queste elezioni avranno un grande valore soprattutto sul fronte della ripartenza. I nuovi sindaci dovranno avere il maggior tempo possibile per utilizzare al meglio il Pnrr. C’è da fare e bisogna cominciare il prima possibile”. Contrario, invece, il leader della Lega, Matteso Salvini. “fare le elezioni a settembre vuol dire fare le liste a ferragosto. Dai, non scherziamo. Si vota il 10 ottobre.