La fondazione di Papa Francesco per la prima volta a Reggio Calabria

5 Luglio 2021 16:34

Scholas Cittadinanza, la proposta educativa promossa da Papa Francesco già implementata in diversi paesi, fra i quali Haiti, Messico, Madrid, Dubai, Barcellona, ​​Colombia, Argentina, Brasile e Paraguay, arriva per la prima volta a Reggio Calabria

La fondazione di Papa Francesco arriva per la prima volta a Reggio Calabria. Il programma coinvolge gli studenti reggini di età compresa tra i 15 ei 17 anni provenienti dalle scuole secondarie superiori del territorio. L’incontro si terrà dal 5 al 9 luglio presso gli spazi del Liceo Scientifico Statale “A.Volta” (Via Modena S. Sperato, 89133 Reggio Calabria). Se la città è nuova alle attività Scholas, il liceo Volta non lo è. Infatti già nel maggio scorso, attraverso un progetto di sostegno alla salute emozionale dei giovani, due studenti e una docente dell’Istituto Volta sono stati invitati a presenziare all’evento in cui Papa Francesco in persona ha condiviso i risultati dei programmi educativi di Scholas alla presenza di ministri, insegnanti e giovani da ogni angolo dei cinque continenti. Scholas Cittadinanza è un programma educativo per la formazione degli studenti degli ultimi anni di scuola superiore, che cerca di avvicinarli alla realtà attraverso uno schema che risalti l’importanza della partecipazione e dell’impegno civico favorendo un approccio costruttivo ai problemi quotidiani della comunità. Il programma mira a creare soluzioni innovative attraverso un percorso che si articola in momenti di gioco, arte e pensiero – elementi che costituiscono il linguaggio educativo di Scholas, con cui imparare ad ascoltare, creare e celebrare la vita – e la successiva presentazione di proposte e soluzioni a partire da problemi specifici. Il progetto sarà orientato a stimolare la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado favorendo il rafforzamento del loro impegno civico su un ampio tema scelto questa mattina dagli studenti stessi: la carenza di opportunità – tra cui quelle lavorative – per i giovani che vivono sul territorio reggino. Margherita, giovane studentessa, durante la discussione ci ha detto che “La paura e l’inciviltà sono due parole che racchiudono al meglio i problemi della città. È il punto dal quale derivano tante altre conseguenze e rendono la città non tanto bella come dovrebbe essere. La paura di agire, la paura del giudizio degli altri, l’inciviltà, impediscono di avere un senso di collettività e unione che faccia risorgere questa città che ha tante bellissime potenzialità che tutti noi conosciamo.” Nell’ultimo giorno del programma, i giovani presenteranno i progetti creati alle autorità locali.