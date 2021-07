Ponte sullo Stretto, la denuncia della Fapi: “assurdo che sia stato bocciato l’inserimento nel Recovery, chiediamo a Draghi di intervenire”

21 Luglio 2021 16:47

Le parole del presidente nazionale della Fapi Gino Sciotto sulla bocciatura della proposta di inserire il Ponte sullo Stretto nella lista del dl Recovery

“E’ assurdo che le commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera abbiano bocciato la proposta di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere con procedura semplificata e accelerata previste nella lista del dl Recovery. La realizzazione di questa opera è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese, non si può tergiversare ulteriormente”. Lo afferma, in una nota, il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. “Al premier Draghi – aggiunge il leader della Fapi – chiediamo di intervenire per poi passare alla storia come il capo del Governo che ha aperto il cantiere per la costruzione del Ponte di Messina”.