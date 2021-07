Reggina, arrivano conferme sull’amichevole di lusso: il 18 luglio sfida alla Roma di Mourinho

3 Luglio 2021 12:32

Il match dovrebbe tenersi a Trigoria, centro sportivo giallorosso: in quei giorni la Reggina sarà impegnata nel ritiro marchigiano di Sarnano e si sposterà nella Capitale appositamente per giocare la sfida

La notizia di una possibile amichevole di lusso contro la Roma era trapelata ormai da qualche settimana, adesso sono anche arrivate nuove conferme. La Reggina affronterà in una gara dal profumo di Serie A la compagine di Jose Mourinho, lo Special One ha infatti inserito gli amaranto tra le avversarie della tournée estiva giallorossa. Ovviamente bisogna attendere l’ufficialità da parte delle due società, ma come riporta la Gazzetta dello Sport l’incontro dovrebbe tenersi il 18 luglio al centro sportivo di Trigoria. Gli uomini del tecnico Alfredo Aglietti in quei giorni saranno impegnati a Sarnano, provincia di Macerata, per la preparazione pre-campionato, soltanto ieri sono state annunciate le date, quindi si sposterà nella Capitale per il suggestivo incontro. Si tratterebbe senza dubbio di una tappa significativa per il presidente Luca Gallo, che mai ha nascosto il suo affetto per il club capitolino. La sua Reggina, seppur soltanto in amichevole, potrebbe dunque affrontare la Roma, chissà che un giorno il sogno completo non venga realizzato.