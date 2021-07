Crisi economica e pandemia, Libano in ginocchio: terminate le scorte dei farmaci, il 60% della popolazione vive sotto la soglia di povertà

6 Luglio 2021 13:15

Libano messo in ginocchio dalla peggior crisi economica degli ultimi 30 anni, aggravate dalla pandemia di Covid: scorte di farmaci quasi terminate e il 60% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà

La situazione in Libano è ad un passo dal collasso totale. Le difficoltà economiche aggravatesi con l’esplosione che che ha danneggiato il porto di Beirut lo scorso agosto, hanno ricevuto un colpo durissimo causato dalla pandemia di Covid. L’immobilismo della politica e il continuo rimbalzo di responsabilità fra il presidente libanese Michel Aoun e il primo ministro Saad Hariri rende ancor più complicato trovare una soluzione. Intanto gli effetti delle difficoltà sono ben visibili sulla pelle dei cittaidni. È la peggior crisi economica degli ultimi 30 anni, la moneta libanese ha perso il 90% del suo valore rendendo impossibile l’accesso ai beni di prima necessità, il 60% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, le scorte di farmaci sono quasi terminate.

Libano, la crisi è anche farmaceutica: le scorte di medicinali stanno finendo

Alla crisi economica è legata anche quella farmaceutica. L’organizzazione degli importatori farmaceutici e dei proprietari di magazzini ha annunciato che un gran numero di farmaci essenziali è ormai terminato, chiedendo misure immediate per affrontare la crisi. Il calo delle riserve della Banca Centrale libanese in valuta estera l’ha costretta a ritardare il pagamento delle quote alla società importatrici di farmaci. Attualmente 1 dollaro è scambiato a 1.515 lire libanesi, il suo suo valore sul mercato nero ha superato le 18.000 lire.

“Le importazioni si sono quasi completamente fermate più di un mese fa“, ha affermato l’organizzazione in una nota, spiegando che alla base della crisi ci sia il ritardo dei pagamenti di 600 milioni da parte della Banca ai fornitori. L’organizzazione ha sottolineato che l’unica soluzione a breve termine sarebbe un accordo tra il ministero della Salute pubblica e la Banca centrale sul mantenimento dei sussidi ai farmaci in base, invitando poi la Banca centrale a destinare un importo mensile all’importazione di medicinali del Libano.

Un’esplosione sociale che avrà ripercussioni anche al di fuori del Paese

Il Libano è sull’orlo di un disastro che avrà delle “ripercussioni al di fuori del Paese“. Parole drammatiche quelle del primo ministro libanese uscente Hassan Diab. Al fine di prevenire quella che sarebbe una vera e propria “esplosione sociale“, il primo ministro si è rivolto televisivamente alla comunità internazionale chiedendo aiuto. Diab, che presiede il governo in carica dal 4 agosto scorso, giorno della tremenda esplosione nel proto di Beirut, ha aggiunto che qualsiasi governo avrebbe bisogno del sostegno di “nazioni amiche per salvarsi dalla situazione in cui si trova attualmente“.

“I libanesi sono stati pazienti e stanno portando il peso di questa lunga attesa. Ma la loro pazienza si sta esaurendo mentre la loro sofferenza aumenta“, ha spiegato Diab. Oltre il 60% della popolazione vive al di sotto della soglia di poverta’. La lira libanese ha perso oltre il 91% del suo valore, ciò rende complicato accedere anche ai più comuni beni di prima necessità. L’insolvenza dello Stato ha generato anche una carenza di carburante che ha creato diversi danni a settori vitali come gli ospedali. Soltanto due delle quattro centrali elettriche del Libano sono attualmente in funzione con scarse forniture di carburante e la societa’ elettrica statale, E’lectricite’ du Liban, ha avvertito che potrebbe spegnerle se le riserve di gasolio dovessero esaurirsi.

Israele ha offerto il proprio supporto al Libano

Israele ha risposto presente al grido di aiuto del Libano. Il ministro della Difesa Benny Gantz, attraverso Twitter, ha annunciato dia ver contattato Unifil e di aver “discusso una proposta per trasferire aiuti umanitari al Libano“, alla luce della sua “tragica situazione economica” e dei “tentativi di Hezbollah di far penetrare gli investimenti iraniani nel Paese. Come israeliano, ebreo ed essere umano, il mio cuore soffre vedendo le immagini di persone che soffrono la fame per le strade del Libano“, sottolineando che “Israele ha offerto assistenza al Libano in passato e anche oggi siamo pronti ad agire e incoraggiamo altri Paesi a tendere la mano“.