Emozione, mistero e curiosità: finalmente la “Casetta Blu” di Bocale diventa luogo di cultura. Aprirà per la prima volta le porte al pubblico: tutte le info

10 Luglio 2021 15:11

Per la prima volta la “Casetta Blu” di Bocale apre le porte al pubblico: il 20 luglio alle ore 18.30 ci sarà l’inaugurazione dell’Agorà

L’emozione, la curiosità e il mistero legati a quella “Casetta Blu” tornano ancora in mente in ognuno di noi quando attraversiamo il tratto di strada statale a Bocale, magari di ritorno dal mare. Ebbene: finalmente, la piccola struttura ricca di fascino e fantasia, diventa luogo di cultura. La Casetta Blu apre per la prima volta le proprie porte al pubblico, condividendo assieme a tutti coloro che saranno lieti, di partecipare all’inaugurazione dell’Agorà.

Si tratta di un progetto che il prossimo 20 luglio diventerà realtà: alle ore 18.30 verrà aperto lo spazio condiviso che rappresenterà la cornice esterna della Casetta Blu, luogo che da quella data in poi ospiterà rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri e tantissimi altri eventi futuri che avranno come filo conduttore la contaminazione positiva di bellezza, cultura, arte e sogni. Nello specifico l’evento si strutturerà in questo modo: