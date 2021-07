La bottiglietta magica di Pickford, così ha fermato Jorginho e Belotti: appunti sui rigoristi dell’Italia scritti sulla borraccia

14 Luglio 2021 14:55

Dall’Inghiterra svelano il trucco di Jordan Pickford per avere un vantaggio sui rigoristi dell’Italia: appunti sui tiratori scritti sulla bottiglietta dell’acqua

Ripensando alla finale di Euro 2021 fra Italia e Inghilterra ci si accorge che, probabilmente, il miglior calciatore degli inglesi è stato Jordan Pickford. Gol a parte, la Nazionale dei 3 Leoni ha prodotto davvero molto poco con i giocatori di movimento che non si sono messi in luce se non per una fase difensiva ad oltranza a protezione del vantaggio. Il portiere Pickford è stato protagonista di diversi interventi importanti, alcuni anche sorprendenti, che hanno tenuto in piedi i suoi fino al gol di Bonucci. Anche durante i calci di rigore l’estremo difensore inglese si è comportato piuttosto bene: 2 rigori parati su 5, così come Gigio Donnarumma. La differenza fra i due (oltre il palo di Rashford)? Pickford si è portato gli appunti! I giornali inglesi hanno analizzato con attenzione la bottiglietta utilizzata dal portiere durante i penalty e si sono accorti dello stesso trucchetto utilizzato durante i Mondiali 2018. L’estremo difensore britannico aveva scritto alcuni consigli utili sui rigoristi dell’Italia sulla borraccia dell’acqua: probabilmente è stato grazie ad essa che è riuscito a fermare Belotti e Jorginho. Fortunatamente, l’Italia ha segnato i 3 rigori rimanenti e il resto lo ha fatto Donnarumma… anche senza appunti.