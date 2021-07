26 Luglio 2021 05:33

L’Italia conquista la settima medaglia alle Olimpiadi, la 4×100 sl azzurra si prende l’argento alle spalle degli USA: è il primo podio olimpico della storia per la staffetta veloce tricolore

L’Italia del nuoto non si ferma più alle Olimpiadi di Tokyo e, dopo il bronzo di Martinenghi nei 100 rana, conquista un sensazionale argento nella finale della 4×100 stile libero maschile. Splendida la prestazione fornita da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che si guadagnano un posto d’onore nella storia del nuoto italiano, portando la staffetta veloce azzurra per la prima volta sul podio olimpico. Mai prima d’ora la 4×100 sl tricolore aveva raggiunto questo risultato, ottenuto con sacrificio e sudore a Tokyo 2021. Un argento che arriva grazie al nuovo record italiano ritoccato in 3’10″11, che regala all’Italia l’argento alle spalle degli imprendibili Stati Uniti, guidati da un formidabile Dressel, terza infine l’Australia.