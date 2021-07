Klaus Davi applaude l’Italia campione: “comportamento straordinario nonostante l’ambiente ostile, a beneficiarne saranno Draghi e il ‘Made In'”

12 Luglio 2021 15:25

“Draghi ne esce ancora più forte. Ha veicolato un’immagine diversa dell’Italia come partner serio e affidabile”: scrive in una nota Klaus Davi

“Il nostro Made in non poteva avere ‘sponsor’ migliore di questa bellissima vittoria dell’Italia. Una vittoria che vale il triplo, primo perché conseguita contro l’Inghilterra a Londra; secondo perché gli inglesi ci giudicavano emotivi e con poca tenuta psicofisica e invece i ‘leoni della nazionale’ hanno dimostrato freddezza e lucidità ‘nordiche’; in terzo luogo perché il comportamento dei giocatori italiani è stato impeccabile, straordinario nonostante l’ambiente ostile”. Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi. “A beneficiarne sarà il nostro ‘Made In’ – ha continuato Davi – e il percepito dell’Italia e dei nostri prodotti. Proprio una manna!! Ma anche Draghi ne esce benissimo e ancora più forte. Lui ha veicolato un’immagine diversa dell’Italia come partner serio e affidabile. Un traino quindi anche per il suo consenso politico che inevitabilmente ne risentirà positivamente”.