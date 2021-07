“Kiss me again”, è online il filmato in cui si unisce la musica di Giovanni Allevi e lo spettacolo di Reggio Calabria [VIDEO]

1 Luglio 2021 15:47

E’ online il videoclip “Kiss me again”, girato a Reggio Calabria nelle scorse settimane dal maestro Giovanni Allevi

Il fascino di una terra meravigliosa, con il mare protagonista, e in sottofondo la musica dolce e melodiosa di un grande compositore. E’ online da oggi, 1 luglio 2021, il videoclip “Kiss me again” girato a Reggio Calabria da Giovanni Allevi nelle scorse settimane. Nel filmato, protagonista è la città dello Stretto, con Scilla e il suo castello, l’Arena e le colonne di “Opera”, teatro della performance di ballo dei protagonisti del video.

“Finalmente da oggi potete portare sempre con voi il brano KISS ME AGAIN! Lo trovate su tutte le piattaforme digitali! Scegliete la vostra preferita”, ha scritto lo stesso maestro sui canali ufficiali social, annunciando difatti l’uscita. Anche il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si è espresso in merito: “Tre minuti e quattordici secondi di pura poesia. Protagonista la nostra Reggio. Stamattina è uscito il video di ‘Kiss me again’ di Giovanni Allevi. E non poteva esserci spot migliore per la nostra estate! Grazie Maestro. Che l’energia della nostra terra porti in alto le tue note!”. Di seguito il videoclip.