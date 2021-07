Laribi svela perché ha scelto la Reggina: “sono stato uno dei primi calciatori contattati da mister e direttore, mi hanno fatto sentire importante”

21 Luglio 2021 18:14

Uno dei nuovi acquisti della Reggina, Karim Laribi, si presenta ai tifosi amaranto

Karim Laribi è stato uno dei sei volti nuovi della Reggina annunciati la scorsa settimana. Esperienza e tecnica al servizio degli amaranto: sono questi, e non solo, gli ingredienti più importanti dell’ex Bari e Reggiana, ufficializzato qualche giorno fa ma in trattativa da un bel po’ con il club dello Stretto. E’ lui stesso a confessarlo nella breve clip di presentazione dei nuovi arrivati preparata dall’ufficio stampa della Reggina. “Cosa mi ha spinto a scegliere gli amaranto? Essere stato uno dei primi calciatori a ricevere la telefonata di mister e direttore – ha detto – Questo fa sentire presente e importante, specie in un momento storico in cui tanti giocatori restano senza contratto e a casa. Ritrovo mister Aglietti? A Verona siamo stati insieme alcuni mesi, mi sono trovato bene, siamo stati bravi e fortunati a intraprendere un cammino complicato”.