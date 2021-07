16 Luglio 2021 12:41

La Reggina ha ufficializzato anche Karim Laribi, comunque già col gruppo amaranto in ritiro a Sarnano

Era l’ultimo del “listone” di calciatori già annunciati ma non ancora ufficializzati. E’ con il gruppo amaranto a Sarnano e pochi minuti fa è stato reso noto il suo trasferimento in riva allo Stretto: Karim Laribi è un nuovo giocatore della Reggina. “Il centrocampista, classe 1991, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo” dall’Hellas Verona “dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2023“.