Olimpiadi di Tokyo, il golf perde la sua stella n°1: Jon Rahm è positivo al Covid e dà forfait

25 Luglio 2021 14:50

Il gold alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 perde la sua stella più importante: il numero 1 al mondo Jon Rahm costretto al ritiro poichè positivo al Covid. Forfait anche per Bryson DeChambeau, anche lui trovato positivo

Jon Rahm è stato costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il golfista numero 1 nel ranking mondiale è risultato positivo al Covid, la notizia è stata comunicata dal Comitato olimpico spagnolo. In sostituzione ci sarà Adri Arnaus a rappresentare la Spagna nella categoria maschile. Jon Rahm, come tutti gli altri golfisti che hanno partecipato al British Open svoltosi in Gran Bretagna, si è sottoposto a 3 test anti-Covid: i primi due sono risultati negativi, il terzo, ripetuto due volte, ha dato entrambe le volte esito positivo. In giornata anche il golfista americano Bryson Dechambeau è risultato positivo al Coronavirus e ha dichiarato il suo forfait dai Giochi Olimpici: il numero 6 al mondo sarà sostituito da Patrick Reed.