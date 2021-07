12 Luglio 2021 01:41

La folta comunità italiana è scesa in piazza per festeggiare la vittoria della Nazionale ad Euro 2021

La straordinaria vittoria dell’Italia ad Euro 2021 ha generato la pazza gioia del popolo azzurro. Non solo nella Penisola, ma in tutto il mondo sono in questo momento in corso i festeggiamenti. A Malta i tifosi hanno bloccato le strade, ma festeggiamenti si sono tenuti anche a Shorndorf, in Germania. La folta comunità di italiani non ha potuto controllare l’emozione, le strade si sono così colorate di bandiere tricolore.