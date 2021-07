Italia-Spagna, ragazza in topless palpeggiata dai tifosi durante i festeggiamenti: scoppia lo scandalo social [VIDEO]

8 Luglio 2021 13:03

Euforia in piazza durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia sulla Spagna nella semifinale di Euro 2021: diventa virale il video della tifosa in topless, ma i social si dividono a causa dei palpeggiamenti

Cori, trombette, bandiere, fumogeni e tanta euforia. In ogni piazza italiana la situazione al termine di Italia-Spagna è stata più o meno identica. Sono stati 120′ minuti di sofferenza in cui si è passati dalla sofferenza iniziale all’inaspettato vantaggio di Chiesa, dall’urlo di gioia strozzato in gola dalla rete di Morata alle preghiere affinchè le barricate dei supplementari resistessero un minuto di più. Poi la gioia dei rigori: Donnarumma ferma Morata, Jorginho porta gli azzurri in finale di Euro 2021! Tutta Italia in strada a festeggiare il ritorno nella finale di un grande torneo a 9 anni di distanza dalla triste finale del 2012, persa proprio contro la Spagna.

Alcuni festeggiamenti sono andati, forse, un po’ troppo oltre. Nelle ultime ore è diventato virale il video di una ragazza che, nel bel mezzo dell’euforia in piazza, decide di sollevarsi la maglietta e restare in topless, venendo successivamente palpeggiata dai ragazzi presenti lì vicino. Il tutto in un clima di festa, forse anche di gioco, che però non giustifica quanto accaduto. Dura la denuncia che la giornalista Selvaggia Lucarelli ha esposto attraverso il suo profilo Twitter nel quale si legge: “se una ragazza si tira su una maglietta, il branco di tifosi si può sentire autorizzato a toccarla e assaltarla“. Post che, come spesso accade in questi casi, ha diviso l’opinione degli utenti schierati fra chi condanna il gesto e chi invece minimizza la situazione in una situazione di euforia e complicità di tutti i soggetti presenti.