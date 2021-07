Italia-Spagna, la verità sul siparietto Chiellini-Jordi Alba: la ‘furbata’ dello spagnolo non inganna il capitano azzurro!

7 Luglio 2021 12:40

Cosa si sono detti Chiellini e Jordi Alba al momento del lancio della monetina prima dei calci di rigore? Lo spagnolo ha tentato la furbata, ma la sorte ha tifato per gli azzurri

“Mentiroso“, bugiardo! Si distingue correttamente questo termine in quello che Chiellini, Jordi Alba e l’arbitro Felix Brych si sono detti prima dei calci di rigore in Italia-Spagna. Il difensore azzurro ha dato del bugiardo al collega iberico, in maniera bonaria, poichè Jordi Alba ha messo un po’ di malizia anche durante l’innocuo lancio della monetina per decidere il lato in cui battere i rigori. Al classico ‘testa o croce’, la sorte ha premiato Chiellini che ha scelto ovviamente la curva degli azzurri, ma Jordi Alba ha risposto di aver scelto lui quel lato della moneta e dunque di aver diritto alla scelta. Chiellini, sempre molto sorridente e tranquillo, a differenza dell’avversario molto più teso, ha iniziato a stuzzicarlo e prenderlo in giro tentando di fargli cambiare idea, ma lo spagnolo non ha voluto sentire ragioni. Vista la situazione di stallo, l’arbitro ha deciso di ripetere il lancio della monetina che ha nuovamente premiato gli azzurri. A quel punto Chiellini saluta Jordi Alba, lo abbraccia alzandoselo al petto e si prepara per i calci di rigore. Com’è andata lo sappiamo tutti… Jordi Alba ha perso anche lì!