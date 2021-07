Italia-Inghilterra, la lettera della regina Elisabetta che snobba gli azzurri: “successo, spirito e orgoglio. La finale passerà alla storia”

11 Luglio 2021 15:50

Scende in campo anche la regina Elisabetta in vista della finale di Euro 2021 contro l’Italia: la monarca britannica si augura che il successo dell’Inghilterra possa entrare nella storia

La prima volta dell’Inghilterra in finale di un Europeo, la seconda finale della storia dopo il successo ai Mondiali del 1966, unico trofeo nella bacheca inglese. Anche quella volta si giocava a Wembley. A 55 anni di distanza, un’intera nazione sogna una storica prima volta al canto di “It’s coming home“, il calcio che torna in quella che è indicata come la sua patria. Ultimo ostacolo l’Italia di Mancini, arrivata a Londra con tutta l’intenzione di non fare da sparring partner.

Partita delicata e molto sentita, per la quale è scesa in campo anche la regina Elisabetta. La sovrana ha scritto una lettera nella quale ricorda il successo del Mondiale 1966 e si augura che la finale di Euro 2021 possa passare alla storia per il successo inglese, nonchè lo spirito e l’orgoglio dei ragazzi di Southgate. E gli azzurri? Neanche menzionati di striscio, neppure in qualità di avversari o per un semplice discorso di sportività. “55 anni fa – si legge – ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo nelle mani di Bobby Moore e ho capito cosa significa per i calciatori, gli allenatori e lo staff raggiungere e vincere la finale del più importante torneo internazionale. Invio le mie congratulazioni e quelle della mia Famiglia per aver conquistato l’accesso alla finale, i miei migliori auguri con la speranza che la partita passerà alla storia non solo per il successo ma anche per lo spirito e per l’orgoglio con il quale la affronterete“.