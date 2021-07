Inghilterra, l’Europeo itinerante giocato (quasi) sempre in casa: a Wembley solo 6000 italiani per la finale

11 Luglio 2021 14:35

L’Inghilterra continua a sfruttare il fattore campo nell’Europeo itinerante: gli inglesi hanno giocato 6 gare su 7 in casa. A Wembley, per la finale contro l’Italia, ci saranno 6000 tifosi azzurri contro la marea inglese

“Se lo chiedete a me vi dico che io non supporterei nuovamente un Europeo itinerante perché penso che sia troppo impegnativo e in un certo senso scorretto. Alcune squadre devono percorrere più di diecimila chilometri e altre solo mille per esempio, e questo non è giusto per i tifosi. Alcuni tifosi dovevano essere a Roma ed entro un paio di giorni dovevano raggiungere Baku, così non va bene“. Con queste parole il numero 1 dell’UEFA, Aleksandr Ceferin, ha bocciato l’idea dell’Europeo itinerante, novità adottato per l’edizione 2021 del torneo che ha coinvolto 11 città d’Europa. Valutazioni che potevano essere fatte prima, specialmente in virtù dell’intera fase finale del torneo con semifinali e finale assegnata a Londra. A beneficiarne è stata l’Inghilterra, unica nazionale ad aver giocato 6 partite su 7 in casa. I ragazzi di Southgate si sono guadagnati la qualificazione vittoria dopo vittoria, ma a parte il quarto di finale di Roma contro l’Ucraina, hanno giocato sempre davanti al pubblico amico di Wembley. Un sostegno non indifferente quello dei 60.000 inglesi, visto che da 2 anni a questa parte i tifosi allo stadio entrano con il contagocce o non entrano proprio.

E anche per la finale il rapporto fra le due tifoserie sarà alquanto sproporzionato. Secondo i dati circolati nelle ultime ore, non si è riusciti a raggiungere neanche l’ottimistico numero di 10.000 tifosi italiani presenti allo stadio. I biglietti in possesso degli azzurri dovrebbero essere circa 6619. Un piccolo spicchio italiano in mezzo alla marea inglese composta da 58.000 anime pronte a sostenere la Nazionale dei 3 Leoni verso la prima, storica, vittoria di un Europeo. Il totale di persone presenti allo stadio (non solo tifosi) sarà di 67.500.