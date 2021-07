Italia in finale di Euro 2021, esplode la festa a Cosenza: caroselli, cori e partecipa anche un… tir! [VIDEO]

7 Luglio 2021 11:34

L’Italia batte la Spagna e raggiunge la finale di Euro 2021: tutta Cosenza scende in strada per festeggiare gli azzurri e suonano anche i tir

Dopo 120 minuti di grande tensione e la serie di rigori non adatta ai deboli di cuore, l’Italia ha superato la Spagna grazie alla parata di Donnarumma su Morata e il gol successivo di Jorginho. Tutta Italia si è riversata in piazza per i festeggiamenti, con video e foto che hanno letteralmente monopolizzato i contenuti social postati nella notte. Anche a Cosenza è scoppiata la festa azzurra fra cori, bandiere, trombette e tanta allegria. I tifosi hanno fatto ‘ballare’ ogni macchina presente, alcuni si sono rivolti anche all’autista di un tir coinvolgendolo nella festa grazie al poderoso clacson del mezzo che ha contribuito a creare ancor più caos!