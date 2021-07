Italia e Argentina nel nome di Diego: proposta la ‘Supercopa Maradona’, la sfida fra vincitori dell’Europeo e della Copa America

13 Luglio 2021 12:05

Il quotidiano ‘Olè’ lancia la proposta: Italia contro Argentina nel nome di Diego Armando Maradona, la sfida fra i campioni d’Europa e quelli del Sud America

Nell’arco di 24 ore Diego Armando Maradona avrà sicuramente gioito per per due volte. Il compianto ‘Pibe de Oro’ ha tifato per Argentina e Italia, le due nazioni alle quali era più legato calcisticamente e umanamente, nei rispettivi ritorni al successo. L’Argentina ha trionfato in Copa America dopo 28 anni di digiuno: il successo sui rivali del Brasile è il primo dopo quello del 1993 firmato dall’Albiceleste di Zanetti, Cambiasso e Veron. La prima coppa di Messi con la Nazionale. L’Italia non vinceva l’Europeo da ben 53 anni: era il lontano 1968, anno dell’unico trionfo azzurro nella competizione. I due successi si sono intrecciati in un dolce segno del destino. Dal Sud America è dunque arrivata una proposta: perchè non giocare una gara fra le due squadre nel nome di Diego? Il quotidiano argentino ‘Olè’ ha l’idea della ‘Supercopa Maradona‘, una gara per omaggiare il fuoriclasse scomparso, ma anche epr godere di un grande spettacolo fra due nazionali ricche di talento. Una gara si potrebbe giocare nello stadio dell’Argentino Juniors, l’altra in quello del Napoli: entrambi intitolati alla memoria dell’indimenticabile Diego.