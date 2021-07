Italia, che goduria! Bonucci sfotte l’Inghilterra: “ancora pasta asciutta devono mangiare” [VIDEO]

12 Luglio 2021 01:18

Il difensore dell’Italia esulta al termine della finale vinta contro l’Inghilterra e prende di mira gli avversari con una presa in giro di fronte alle telecamere

La bandiera tricolore calpestata prima dell’incontro, i fischi durante l’intonazione dell’inno Nazionale. Non è stata una serata dai comportamenti così sportivi per i tifosi dell’Inghilterra, desiderosi di battere in finale l’Italia. Niente di tutto questo, la vittoria è degli uomini del c.t. Roberto Mancini, il cielo sopra Wembley è tricolore. La gioia di Leonardo Bonucci non si è placata dopo l’urlo rivolto sotto la curva dei tifosi azzurri: il difensore della Juventus è infatti tornato verso il centro del campo al fianco di Chiellini ed è stato inquadrato dalle telecamere mentre ironizzava: “ancora pasta asciutta devono mangiare”, si sente pronunciare abbastanza chiaramente. Un’esultanza liberatoria dopo 120 minuti di grande tensione e rivalità.